مدرب بايرن ميونخ: مباراتنا أمام دورتموند لن تحسم الدوري

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل، خارج الديار ضمن الجولة ال٢٨ من الدوري الألماني، لن تحسمبطل البوندزليجا.
وأضاف هانز فليك في تصريحات عقب نهاية المباراة:" مباراتنا مع دورتموند ستكون قوية للغاية، لكن النتيجة لن تحسم بطل البوندزليجا بعد".
وتابع:" أشعر بالسعادة بعد أداء فريقنا اليوم والفوز على فرانكفورت، أمر رائع تسجيل هدفين في الشوط الأول".
وفاز الفريق البارفاري على فرانكفورت بخماسية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى ٦١ نقطة، في صدارة الدوري الألماني؛ بفارق ٤ نقاط عن دورتموند الوصيف.
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