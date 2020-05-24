ليفربول يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

حرص حساب نادي ليفربول الانجليزي على تهنئة المسلمين و متابعيه في العالم العربي، بحلول عيد الفطر المبارك. المبارك. كتب حساب ليفربول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من فرحة الشهر الكريم إلى فرحة عيد الفطر المبارك، تهنئتنا موصولة من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم جميعًا بخير". الشهر الكريم إلى فرحة عيد الفطر المبارك، تهنئتنا موصولة من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم جميعًا بخير".

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