فينجر: كان من الممتع رؤية ليفربول يخسرون وعدم تحقيقهم لدوري اللاهزيمة

قال ارسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال، أنه شعر بالسعادة بعد هزيمة ليفربول أمام واتفورد خلال منافسات الدوري الإنجليزي، "البريميرليج"، لهذا الموسم.

وحقق نادي أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي، دون هزيمة في موسم 2003/2004، لينفرد بهذا الإنجاز الصعب في تاريخ مسابقة الدوري، وفشل الريدز في تحقيق ذلك الأمر،

بعد خسارة مفاجأة أمام واتفورد بثلاثية في شهر فبراير الماضي.

أضاف فينجر في تصريحاته لشبكة "بي أن سبورتس":" كان من الممتع رؤية ليفربول يخسرون، نعم شعرت بالسعادة، والرضا، لكي نكون الوحيدين الذين يحققون، هذا الإنجاز".

وتابع مدرب الجانرز السابق:" لقد مضوا في

الطريق جيدًا هذا الموسم، لكن من الواضح أنه من الصعب تكرار هذا الإنجاز، على أي حال في هذا اليوم تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي أرسنال".

ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، ويفصل الريدز انتصارين فقط من أجل التتويج بشكل رسمي، بلقب البريميرليج الغائب منذ 30 عامًا ، عن أنفيلد، معقل الريدز.