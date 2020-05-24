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كافاني يحسم وجهته المقبلة

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حسم إدينسون كافاني نجم نادي باريس سان جيرمان وجهته المقبلة بعد اقتراب عقده من الانتهاء مع نادي، بحلول الصيف المقبل.

اشارت صحيفة ليكيب، أن كافاني أختار اللعب ضمن صفوف إنتر

ميلان، بعدما تفوق النادي الإيطالي، على أتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد.

وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان قدم عقدًا للاعب الأوروجوياني ،

لمدة 3 سنوات، أي حتى نهاية موسم 2023 المقبل، مشيرة إلى أن سبب تفضيله للإنتر هو، المشاركة في ، ومعرفته بأجواء الكالشتيو، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف نابولي، في الفترة ما بين 2007 حتى 2013.

 

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