حسم إدينسون كافاني نجم نادي باريس سان جيرمان وجهته المقبلة بعد اقتراب عقده من الانتهاء مع نادي، بحلول الصيف المقبل.
اشارت صحيفة ليكيب، أن كافاني أختار اللعب ضمن صفوف إنترميلان، بعدما تفوق النادي الإيطالي، على أتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد.
وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان قدم عقدًا للاعب الأوروجوياني ،لمدة 3 سنوات، أي حتى نهاية موسم 2023 المقبل، مشيرة إلى أن سبب تفضيله للإنتر هو، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ومعرفته بأجواء الكالشتيو، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف نابولي، في الفترة ما بين 2007 حتى 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر كافاني يحسم وجهته المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.