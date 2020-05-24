كشف تقرير صحفي إيطالي، عن رغبة نادي اودينيزي الإيطالي، بضم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. الانتقالات الصيفية المقبلة. أشار موقع توتو أودينيزي الإيطالي، أن اودينيزي يراقب رمضان صبحي مع الاهلي، وأبدى اهتمامه من أجل ضمه، ويستعد للتحرك بشكل رسمي للتعاقد معه من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي. الاهلي، وأبدى اهتمامه من أجل ضمه، ويستعد للتحرك بشكل رسمي للتعاقد معه من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي. ويملك رمضان صبحي، العديد من العروض الأوروبية، أبرزها نادي باشكتاش التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. نادي اودينيزي الإيطالي يراقب رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.