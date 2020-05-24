جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ: جاهزون لمواجهة دورتموند

أكد ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ استعداد فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، بملعب سيجنال إيدونا بارك، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولةالـ28 من الدوري الألماني.
وفاز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، ليرفع رصيده إلى 61 نفطةفي جدول البوندزليجا، بفارق 4 نقاط عن دورتموند الوصيف.
وأضاف جوريتسكا في تصريحاته عقب نهاية المباراة:" "لا نشعر بالقلق لمواجهة دورتموند ، اعتقد انها ستكون مباراة قمة، ولسوء حظنا أنها ستكون دون حضور جماهيري".
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