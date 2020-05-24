كوكو نجم فينورد على رادار أرسنال وروما وتشيلسي

أبدت العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها أرسنال، وتشيلسي، وإشبيلية وروما رغبتها بضم أوركون كوكو نجم فريق فينورد الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أشارت الصحيفة"إستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك صراع بين

أندية الليجا، والكالتشيو، بالإضافة لأرسنال، وتشيلسي على ضم النجم القادم، كوكو، صاحب الـ19 عامًا.

وتابعت الصحيفة، أن أرسنال، وتشليسي، وروما وأتالانتا،

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وإشبيلية وريال بيتيس، يتصارعون على ضم كوكو، وأن النادي حدد 25 مليون يورو، كسعر لبيع اللاعب التركي الشاب.

وشارك كوكو مع فينورد هذا الموسم في 35 مباراة في كافة المسابقات، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.