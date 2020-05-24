رياضة | الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جون إدوارد، وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.

مفاوضات الزمالك مع وليد أزارو

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وأكد جون إدوارد، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.

ونفى وكيل أزارو، لوسائل الإعلام دخول اللاعب في مفاوضات مع الزمالك، بعدما انتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع أزارو.

وترددت أنباء قوية عن رحيل اللاعب للقلعة البيضاء فى ظل معرفة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقدرات اللاعب المميزة وتدريبه له مسبقا وتألقه معه.