رياضة | أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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السبت 23/مايو/2020 - 11:04 م
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق برشلونة الإسباني عودة منافسات الدوري المحلي بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.
أرقام عثمان ديمبلي
ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني هذا الموسم قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.
الموسم الجاري من بطولة الدوري الاسباني بالنسبة للنجم الفرنسي كان كارثيًا على جميع الأصعدة، حيث شارك في 9 مباريات فقط، وأحرز هدفاً ولم يصنع أي أهداف، وهي المحصلة الأسوأ للاعب منذ ارتداء قميص برشلونة، بينما كان الموسم الماضي هو الأفضل له في ”كامب نو“، حيث شارك في 42 مباراة، وأحرز 14 هدفاً وصنع 9 أخرى.