رياضة | أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم

أرقام عثمان ديمبلي



ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني هذا الموسم قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الموسم الجاري من بطولة الدوري الاسباني بالنسبة للنجم الفرنسي كان كارثيًا على جميع الأصعدة، حيث شارك في 9 مباريات فقط، وأحرز هدفاً ولم يصنع أي أهداف، وهي المحصلة الأسوأ للاعب منذ ارتداء قميص برشلونة، بينما كان الموسم الماضي هو الأفضل له في ”كامب نو“، حيث شارك في 42 مباراة، وأحرز 14 هدفاً وصنع 9 أخرى.