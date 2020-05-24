رياضة | تعرف على الأندية الأكثر حصولا على الألقاب الإفريقية في القرن 21

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على الأندية الأكثر حصولا على الألقاب الإفريقية في القرن 21 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فات ما فات وكل شيء قد حسم، مع كل الجدل الحادث بشأن لقب نادي القرن الـ20 الإفريقي، الذي توج به النادي الأهلي، خاصة مع ذكرى التتويج الذي حل أمس الجمعة.

ويرصد الخليج 365 الرياضي الأندية الأكثر حصولا على الألقاب الإفريقية في القرن 21

يأتي الأهلي في المقدمة بعدد 13 لقب منذ عام 2000وحتى مرور 20 عاما إلى الآن، بواقع 6دوري أبطال إفريقيا و6 سوبر افريقي، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، على الرغم من تتويجه بآخر لقب عام 2014.

وفي المركز الثاني يتواجد مازيمبي الذي حقق 8 ألقاب، بواقع 3 دوري أبطال إفريقيا، و2كونفدرالية، و3 كأس السوبر الإفريقي.

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ويحل الزمالك ثالثا مع النجم الساحلي التونسي، بعدد 5 القاب، حيث توج الأول بدوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، وكأس الكؤوس، وكأس السوبر مرتين.

فيما توج النجم الساحلي، بدوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية مرتين، وكأس السوبر مرة واحدة، ومثلها كأس الكؤوس الإفريقية.

ويتواجد انييمبا التنزاني في المركز الرابع بعدد 4 ألقاب، بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا، و2 كأس السوبر الإفريقي، وذلك بالتقاسم مع الرجاء الذي يأتي في نفس المركز، حيث توج بـ2 كأس السوبر، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإفريقي بمسماه القديم الذي توقف عند عام 2003.

وفي المركز الرابع يتواجد الترجي التونسي، والوداد المغربي، وهارتس اوف اوك، والصفاقسي، وشبيبة القبائل، بعدد 3 ألقاب.