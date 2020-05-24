رياضة | رسميًا.. تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي، عودة المنافسات في الثالث من شهر يونيو المقبل، وذلك من توقف الدوري بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف الدوريات حول العالم.

ويعود الدوري البرتغالي بمباراتي بورتيمونينسي أمام جيل فيسنتي وفاماليكاو مع بورتو.

وكان الدوري البرتغالي قد توقف منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا لتتبقى عشر من الـ34 مرحلة التي تتضمنها المسابقة.

ويتصدر بورتو جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام بنفيكا