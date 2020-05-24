رياضة | بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي بيراميدز أقنعوا نجم الفريق رجب بكار بصرف النظر عن الرحيل والاستمرار معه خلال الموسم المقبل.

ويسعي فريقي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تديعم صفوفهما.

وأكدت التقارير الصحفية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أجرى اتصالاً ببكار وأكد له أنه من العناصر المهمة داخل الفريق وأن مسألة التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر لن تؤثر على فرص مشاركته ولكنها إضافة قوية من أجل تدعيم الفريق.

وأكد هاني سعيد لبكار تمسك بيراميدز ببقائه خاصة أنه لاعب موهوب ومميز ويعد أحد الخيارات المميزة لدى الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني للفريق.