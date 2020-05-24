الامارات | «فورمولا 1» توافق على تخفيض سقف الميزانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فورمولا 1» توافق على تخفيض سقف الميزانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت الفرق المشاركة في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات «فورمولا-1» على تخفيض سقف ميزانياتها، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، نقلاً عن مصادر عديدة لها، إلى أن فرق البطولة وافقت على خطة لتقليص إنفاق كل فريق في الموسم الواحد من 175 مليون دولار إلى 145 مليون دولار (133 مليون يورو) في العام المقبل.

كما سيتم تخفيض سقف الميزانية مرتين في 2022 وفي الفترة من 2023 إلى 2025 بمقدار خمسة ملايين دولار.

وتنتظر هذه القرارات الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا). وأشارت «بي.بي.سي» إلى أنه من المتوقع أن يكون التصويت إيجابياً على هذا القرار.

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وكان فريق فيراري، أعلن معارضته أخيراً لفكرة تخفيض سقف ميزانيات الفرق المشاركة بشكل أكبر. كما لم يكن فريق ريد بول مرجحاً للتخفيض. وفي المقابل كانت فرق أخرى مثل ماكلارين تؤيد بشدة فكرة تخفيض الميزانية وحد الإنفاق.

وطرحت فكرة تقليص حد الإنفاق وتخفيض ميزانيات فرق «فورمولا-1» للنقاش على مدار السنوات الماضية، وجاءت أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد وتوقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم لتضاعف حاجة بعض الفرق إلى ضرورة تقليص الميزانيات في ظل التكلفة الباهظة للمشاركة في سباقات «فورمولا-1».

وتسببت أزمة «كورونا» في عدم انطلاق فعاليات الموسم الحالي لـ«فورمولا-1» التي كان مقرراً انطلاقها بالسباق الأسترالي في مارس الماضي، كما تأجلت أو ألغيت جميع سباقات البطولة التي كانت مقررة حتى نهاية يونيو المقبل. ويترقب المشاركون في البطولة بدء فعاليات الموسم بالسباق النمساوي في يوليو المقبل من دون جماهير.

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