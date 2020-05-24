الامارات | «فيفا» يدافع عن استخدام رئيسه إنفانتينو طائرات خاصة في سفرياته

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يدافع عن استخدام رئيسه إنفانتينو طائرات خاصة في سفرياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رئيسه جياني إنفانتينو، ضد ما تردد بشأن استخدامه طائرة خاصة للسفر عبر القارات.

وذكر «فيفا»: «زار رئيس الفيفا سورينام في أبريل 2017 كجزء من رحلة إلى منطقة الكونكاكاف». وكانت رحلة العودة وفقاً لقواعد وأنظمة «فيفا».

وكانت صحيفة «سود دويتشة تسايتونغ» قد أفادت في وقت سابق بأن إنفانتينو قام باستخدام طائرة خاصة على وجه السرعة للسفر إلى سويسرا من أميركا الجنوبية.

وبرر رئيس الفيفا التكاليف المرتفعة بأنه كانت هناك ارتباطات مهمة في اليوم التالي.

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وتعرض إنفانتينو لانتقادات بسبب سفرياته في بداية فترته في 2016. لذلك قام بالرحلة لزيارة بابا الفاتيكان بطائرة خاصة واستخدم طائرة أحد كبار الشخصيات في روسيا، ولم يتعرض إنفانتينو لأي نتائج سلبية جراء ذلك.

وقام بأول رحلة طيران كرئيس للفيفا لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز، مستخدماً شركة طيران منخفضة التكاليف وهذا جعل هناك آمالاً بأن يتغير نهج الفيفا، الذي اهتز بسبب فضائح الفساد.

وذكر الاتحاد الدولي: «مع القيادة الجديد للفيفا انخفض إجمالي تكاليف الرحلات الخاصة بشكل كبير في 2016».

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