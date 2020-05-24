الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة
كشفت مصادر مقربة من ناد كبير بدوري الخليج العربي أن «النادي لا يمانع في بيع أحد لاعبيه الأجانب، حال حصل على صفقة مالية مُرضية، بحيث يستفيد النادي من عائدات الصفقة في دعم صفوفه بلاعبين جدد، علماً بأن اللاعب المعني تسعى أندية كبيرة إلى الحصول على خدماته نظراً إلى إمكاناته العالية».
استغناء
استغرب جمهور أحد أندية الدرجة الأولى المرشحة للتأهل لدوري الخليج العربي، من قيام الإدارة بالاستغناء عن عدد من اللاعبين المؤثرين وعدم التمسك بهم، على الرغم من أن مستقبل دوري الهواة لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.
فيكيو
أعلن رئيس نادي بوليفار البوليفي، مارسيلو كلور، الاستغناء عن خدمات لاعب شباب الأهلي السابق، الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، بسبب عدم الانضباط، بعدما خاض خمس مباريات فقط مع الفريق، وفقاً لما ذكرت صحيفة «تايم نيوز 24» البوليفية.
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