الامارات | العودة إلى الدوري الإنجليزي.. أولوية بوكيتينو

شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى الدوري الإنجليزي.. أولوية بوكيتينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، رغبته في العودة إلى تولي تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أشهر على إقالته من تدريب توتنهام، من دون أن يستبعد احتمال الانتقال إلى بلد آخر. وأبعد الأرجنتيني البالغ من العمر 48 عاماً عن منصبه على رأس الإدارة الفنية للنادي اللندني في نوفمبر الماضي، بعد بداية سيئة لموسم 2019-2020. وأنهت هذه الخطوة تعاوناً بين الطرفين يعود إلى عام 2014، كانت أبرز محطاته بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

وبموجب اتفاق الطرفين، واصل توتنهام دفع راتب بوكيتينو لستة أشهر بعد إقالته، بشرط ألا يتعاقد مع أي نادٍ آخر، وذلك لضمان عدم ارتباطه بأي طرف آخر قبل نهاية الموسم المحلي في إنجلترا، وهي عادة في مايو.

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لكن فترة الأشهر الستة انقضت قبل انتهاء منافسات الدوري، إذ إن الأخيرة لاتزال معلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يتيح له التعاقد مع نادٍ جديد.

وأشارت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة الى احتمال تعيين بوكيتينو مدرباً لنيوكاسل يونايتد في حال إتمام استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أغلبية أسهمه، أو حتى مانشستر يونايتد الذي ارتبط اسمه باسم الأرجنتيني مراراً في الأشهر الماضية.

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