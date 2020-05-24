الامارات | إطلاق اسم عيسى بن راشد على الصالات الرياضية في البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم عيسى بن راشد على الصالات الرياضية في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، محمد النصف، عن فخره واعتزازه بالتوجيهات الملكية لجلالة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بإطلاق اسم المغفور له، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، على الصالات الرياضية الثلاث بمدينة عيسى الرياضية.

وأضاف، في بيان صحافي، أن تلك التوجيهات السامية تمثل وسام فخر على صدور جميع الرياضيين، ونحن في اللجنة الأولمبية ننظر إليها ببالغ الاعتزاز، لما قدمه الراحل من بصمات، ودور بارز في تأسيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتمثيلها خير تمثيل في مختلف المحافل الخارجية، وتقلده العديد من المناصب الخارجية، وإسهاماته الفاعلة في الارتقاء بالحركة الأولمبية في البحرين ومنطقة الخليج وقارة آسيا».

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