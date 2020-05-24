شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد الدوري الإنجليزي مجددًا.. الإعلان عن إصابتين في ناديين مختلفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في ناديين مختلفين.
وفي بيان نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي قالت: «يعلن الدوري الممتاز أنه تم اختبار 996 لاعبًا وموظفًا، يومي الثلاثاء 19 مايو والخميس 21 مايو والجمعة 22 مايو لـ COVID-19. ومن بين هذه الاختبارات، أثبتت نتائج اختبار إيجابية حالتين من ناديين».
وأضافت: «سيعزل اللاعبون أو موظفو النادي الذين ثبتت إصابتهم بشكل ذاتي، لمدة سبعة أيام».
وأشارت الرابطة إلى أنه بالنسبة للجولة الثانية من الاختبار، تم زيادة عدد الاختبارات المتاحة لكل نادٍ من 40 إلى 50.
وفي السابق، تم اختبار 748 لاعبًا وموظفا في 17-18 مايو، وتك اكتشال 6 حالات إيجابية من ثلاثة أندية.
ولفتت إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الجولة الأولى من الاختبار، لم يتم تضمينهم في الأرقام من 19 إلى 22 مايو، حيث أنهم لا يزالون في فترة العزلة الذاتية التي تستغرق سبعة أيام.
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