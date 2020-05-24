شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الشيخ مشاري راشد العفاسي للاعب محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد النني، لاعب أرسنال المعار إلى نادي بشيكتاش التركي، فيديو عبر حسابه بموقع «تويتر»، يقرأ خلاله القرآن الكريم.

وعلق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الفيديو قائلا: «الله يفتح عليك ويبارك فيك، ويتقبل منا ومنك، وكل عام وأنت بخير».

ورد النني على تعليق «العفاسي» قائلا: «‏شكرا على رسالتك الغالية، وربنا يبارك في حضرتك، وربنا يتقبل منا ومنك وكل عام وحضرتك بخير وعيد سعيد عليك وعلي الأمة الإسلامية».