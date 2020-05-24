أشرف حكيمي يسجل.. دورتموند يهزم فولفسبورج بهدفين دون رد في الدوري الألماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بوروسيا دورتموند الفوز على مضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد، في الجولة 27 من منافسات الدوري الألماني. سجل هدفي دورتموند رافائيل جيريرو، في الدقيقة 32، والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 78. وبهذا الفوز ارتفع رصيد دورتموند إلى النقطة 57, في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع بايرن المتصدر آلى نقطة واحدة، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند النقكة 39، في المركز السادس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 16,513

تعافي 4,628

وفيات 735

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