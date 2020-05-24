شكرا لقرائتكم أسامة حسن: عبد الصادق عرضني للبيع في إنبي بسبب "دوري سيد عبد النعيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة حسن لاعب الزمالك وإنبي السابق كواليس فوز إني على الأهلي في المباراة التاريخية في مثل هذا اليوم عام 2003 والمعروف بدوري "سيد عبد النعيم"، والذي حول لقب الدوري من الجزير لميت عقبة، خاصة بعد فوز الزمالك في المباراة الثانية على الإسماعيلي.

قال في برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: كان عندنا هدف من الفوز على الأهلي من أجل التواجد في المربع الذهبي ومن ثم المشاركة في البطولات الإفريقية، كاشفا أن الراحل طه بصري مدرب انبي السابق كان يتحفظ على مشاركته في هذه المباراة بحكم أنه كان يلعب في الأهلي قبل الانضمام لإنبي، ولكنه اجتمع مع بصري وأخبره بأنه زملكاوي رغم لعبه للفريق الأحمر.

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أوضح أنه علم أن الأهلي احتفل قبل المباراة بيوم بتتويجه بلقب الدوري وهو ما حفز لاعبي الفريق البترولي على تقديم مباراة قوية، مؤكدا أن الثقة الزائدة للاعبي الأهلي كانت عامل إيجابي لفريق إنبي الذي كان الأخطر والأكثر فرص على مرمى الفريق الأحمر.

شدد على أن بصري صمم على أن يقوم اللاعبين بالمشي في تراك ملعب المقاولون العرب من أجل امتصاص حماس الجماهير الحمراء ، كاشفا أن علاء عبد الصادق مدير الكرة الأسبق بالأهلي قرر عرضي للبيع بعد تولي منصب مدير الكرة بإنبي بسبب دوري في مباراة دوري "سيد عبد النعيم"، لاسيما بعد اعتراضه هو وحسام البدري علي بعد محاولتي استلام الكرة عقب تسجيل الهدف والاحتفال بالهدف.