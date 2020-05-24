أحمد شوبير يكشف أسباب عدم إتمام تعاقده مع إيفرتون الإنجليزي

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جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير عن تلقيه 3 عروض احترافية في أوروبا بعد مشاركته في نهائيات كاس العالم بايطاليا سنة 1990.
وتابع شوبير خلال تقديمه لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورت، مساء السبت، أن العروض كانت من نادي إيفرتون الإنجليزي ونانس الفرنسي ولوكرين البلجيكي.
وأكد شوبيرأنه ذهب لأيفرتون وتم استقباله بطريقة مثالية واحترافية، وخاض 3 تدريبات مع الفريق، ولكن وكيله الإنجليزي كان سببا في عدم اتمام انتقاله للنادي الإنجليزي.
وأضاف شوبير: "رغبت في التخلى عن خدمات وكيلي، وحينما عدت لمصر تم انهاء الاتفاق بين الأهلى وإيفرتون لكن تصريح العمل منعني من السفر".
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