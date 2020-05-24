شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تستعتين بتصريح سابق لشوبير لدعم موقفها في قضية نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان الإعلامي طارق يحيى ، بفيديو خاص بالإعلام أحمد شوبير خلال تفديمه لبرنامج سابق، وهو يذكر واقعة حدثت في احدى المؤتمرات الصحفية لقائمة المهندس محمود طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، حيث حاول أحد الأشخاص تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات المضنية التي قدمها مصطفى مراد فهمي المرشح الساق على منصب نائب رئيس النادي، ويؤكد فيه دور الأخير في منح الأهلب لقب نادي القرن الإفريقي

قال في برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: سنستمر في قضيتنا ولو كسبها الزمالك سنسترد حقنا وسننظم احتفالات صاخبة، ولو لم نكسب القضية لن نخسر أي شيء وسيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا أنه قد يعطي فرصة للنادي الغريم وجماهيره في الشماتة من النادي وهذا لن يهزنا.

ووجه رسالة لجماهير الأهلي ، من حقكم تسخروا منا ولكن لا تنتقدونا في المطالبة بحقوقنا، لأن هناك أشخاص فرطت في حق النادي ولن نسكت على حق الزمالك وجماهيره، مؤكدا أنه تصلهم ردود أفعال داعمة من الجماهير البيضاء في مختلف الدول العربية.