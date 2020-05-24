شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى أم كشريدة.. سباق تونسى على ترشيحات الزمالك لدعم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدور فى الوقت الحالى، سباق تونسي بين الثنائى التونسى حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى ووجدى كشريدة ظهير النجم الساحلى التونسى حول دعم جبهة الزمالك اليمنى فى الموسم الجديد، حيث تشير العديد من التقارير إلى ترشيح الثنائى لكي ينضم أحدهما إلى الفارس الأبيض فى الموسم الجديد لدعم الجبهة اليمنى التى أعلنت إدارة النادى الأبيض عن البحث حول تدعيمها فى الموسم الجديد بلاعب مميز إضافة إلى تواجد حازم إمام ظهير الفريق الأبيض إلى جانب الصاعد أحمد عيد الذى تم تصعيده من قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة حتى يكون بديلا لحازم إمام فى الموسم الجارى ونستعرض فى التقرير التالى ماذا قالت التقارير المختلفة حول الثنائى المرشح لقلعة ميت عقبة حيث قد ينضم أحدهما إلى الفارس الأبيض لتعزيز جبهة الفريق اليمنى التى تأكد دعمها بلاعبا فى الموسم المقبل بناء على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فى ضم حمزة المثلوثي ظهير أيمن وقائد الصفاقسي التونسي في الميركاتو المقبل، حيث قالت صحيفة "الصحافة" التونسية أن المدرب الفرنسي مصمم في التعاقد مع اللاعب لدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب في طريقه للرحيل عن الصفاقسي في الموسم المقبل، حيث تلقى العديد من العروض أبرزها من فريق الترجي، وأن رغبة كارتيرون فى ضمه جاءت بعد مشاهدته للعديد من المباريات للاعب. Advertisements ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك عارضت في البداية فكرة ضم اللاعب بسبب الخوف من اللاعبين التونسيين على خلفية ما حدث في أزمة حمدي النقاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المارد الأبيض تراجع عن ذلك وبدأ في التحرك بالفعل بناء على رغبة كارتيرون بينما إدارة الصفاقسي ستجلس مع اللاعب خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشته حول مستقبله، ووفقا للصحيفة أن الزمالك الأقرب لضم اللاعب وأضافت الإذاعة التونسية، نقلا عن عدة مصادر، أن هناك اتصالات متقدمة قائمة تشير لإمكانية التحاق وشيك للمثلوثى بمواطنه فرجانى ساسى فى الزمالك.

بينما على الجانب الآخر، أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن ناديه لم يتلقى حتى الآن أية عروض من قبل نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب وجدي كشريدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال قيس عاشور أن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي مرتبط بعقد ممتد لمدة موسمين مقبلين وبالتالي فإن التعاقد معه لا يمكن إلا من خلال إدارة النادي وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن انتقال اللاعب الا إذا كانت هناك عروض جادة للاعب في الفترة المقبلة.

تقارير تونسية: الزمالك الأقرب لضم قائد الصفاقسي بعد رغبة كارتيرونالنجم الساحلى يعلن ارتباط كشريدة بعقد ممتد مع الفريق