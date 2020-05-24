نائب رئيس اتحاد الكرة: أشاهد الاختيار مرتين يوميا واسترجع ذكرياتى فى الخدمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فخره الشديد بمسلسل الاختيار الذي أذيع خلال شهر رمضان وجسد واحدة من اهم بطولات القوات المسلحة وتحديدا لرجال الصاعقة المصرية في الدفاع عّن أرض سيناء الغالية، قائلا :" أتابع مسلسل الاختيار مرتين في اليوم ، فالمسلسل زاد من قيمة الولاء والانتماء لدى الأطفال وإن شاء الله مثوي كتيبة الشهيد البطل احمد المنسي في جنة الخلد".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة : " المسلسل آثار ذاكرتي وأعاد ذكرياتي أثناء أداء الخدمة العسكرية وأنا بالصاعقة".

من ناحية اخري ، أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة يستحق الحصول على رئاسة الجبلاية الشرفية، مشدداً على أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستكون لمدة عام واحد، وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"مندوبة فيفا تمسكت بتخصيص مقعدين للمرأة في اتحاد الكرة ولكننا رفضنا وتمسكنا بتخصيص مقعد واحد، تكلفة استكمال الدوري الإجمالية 82 مليون جنيه والقرار النهائي في هذا الملف سواء باستكمال الدوري أو من عدمه سيكون بعد العيد.

وكشف جمال محمد علي موعد حسم الموقف الخاص باستكمال الموسم قائلا: "بعد العيد سوف نتعرف على المعايير الخاصة بعودة النشاط الموضوعة من جانب وزارة الصحة، وفي ضوء ذلك سوف نتخذ القرار."

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وتابع جمال محمد علي:"علينا دراسة الأمور المتعلقة بفرضية تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكورونا، وكيف يمكن التعامل مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى التعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز."

وأضاف جمال محمد علي: "سنقوم بحسابات متعلقة بالمكاسب الخاصة بالأندية حال استمرار الدوري، والخسائر في حالة الإلغاء وكل هذا سيكون سببًا في القرار النهائي الذي نصدره."

وقال: "متبقي 150 مباراة في دوري we الممتاز، وفى القسم الثاني متبقي 90 مباراة، وفي كأس مصر هناك مباريات بداية من دور الـ16 والثمانية ونصف النهائي والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقي 375 مباراة: معلقاً "أندية الدوري الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية."