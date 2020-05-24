شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات شائكة تشغل اهتمام الشارع الكروى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من ملف يشغل الوسط الرياضي المصري في الوقت الراهن، لاسيما مع توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا، وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها، في ظل وجود حالة من الانقسام بين إلغاء المسابقة والتحضير لموسم جديد او استكمال الموسم الحالي، ولعل أبرز الملفات التي تشغل الرياضة المصرية في الوقت الحالين عودة الدوري المصري بعد الأنباء التي تبشر بقرب خوض الفرق للتدريبات الجماعية، وكذلك موقف التمديد للجنة الخماسية، في ظل عدم وجود توافق على إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد وفقا لنص قانون الرياضة الجديد.
وابتكر فايلر تحدياً للاعبي الأهلي بحيث يقوم كل منهم بخوض تدريب معين ويقوم بإرساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق ما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين، ويحاول مسئولو الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين آخرين، ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلاً من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربًا عامًا وسامي قمصان مدرب مساعد.
وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملفات شائكة تشغل اهتمام الشارع الكروى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.