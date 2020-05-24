شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات شائكة تشغل اهتمام الشارع الكروى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من ملف يشغل الوسط الرياضي المصري في الوقت الراهن، لاسيما مع توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا، وعدم اتضاح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها، في ظل وجود حالة من الانقسام بين إلغاء المسابقة والتحضير لموسم جديد او استكمال الموسم الحالي، ولعل أبرز الملفات التي تشغل الرياضة المصرية في الوقت الحالين عودة الدوري المصري بعد الأنباء التي تبشر بقرب خوض الفرق للتدريبات الجماعية، وكذلك موقف التمديد للجنة الخماسية، في ظل عدم وجود توافق على إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد وفقا لنص قانون الرياضة الجديد.

وحذر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن، خاصة بعد اقتراب موعد عودة التدريبات عقب إعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وطلب فايلر من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبى الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالى على خليفة فيروس "كورونا"، وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبى الفريق بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وابتكر فايلر تحدياً للاعبي الأهلي بحيث يقوم كل منهم بخوض تدريب معين ويقوم بإرساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق ما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين، ويحاول مسئولو الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين آخرين، ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلاً من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى ديفيد سيزا مدربًا عامًا وسامي قمصان مدرب مساعد.

Advertisements

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.