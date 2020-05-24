شكرا لقرائتكم خبر عن بلاي ستيشن وكوتشينة ودومينو.. ألعاب التسلية تغزو منازل نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرباً من الملل بسبب توقف النشاط الرياضي، وتطبيق العزل المنزلي كإجراء وقائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ نجوم الكرة إلى الألعاب المسلية والمتاحة في المنزل لإمضاء وقت ممتع مع أسرهم أو أصدقائهم مترقبين مصير الدوري المصري وعودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وكانت ألعاب البلاي ستيشن والـ سلينج باك والكوتشينة، والدومينو، هي الألعاب الأكثر انتشاراً بين الرياضيين، والتي شهدت منافسة شرسة بين عدد كبير من اللاعبين، وتبعها تنفيذ أحكام الفائز على المهزوم بشكل علني وعبر مواقع السوشيال ميديا.

البلاي ستيشن

يعتبر من الألعاب التي تحظى بانتشار واسع بين اللاعبين سواء في زمن كورونا أو ما قبل ذلك، ومن اللاعبين الذين يداومون على هذه اللعبة أحمد الشيخ لاعب الأهلي، والذي تم ترشيحه لخوض بطولة دولية في البلاي ستيشن قبل أن يتراجع بسبب وجود ممثل لإسرائيل في مجموعة مصر، كما خاض لاعبو بيراميدز منافسة قوية في البلاي ستيشن وخاصة دونجا وعبد الله بكري.

الكوتشينة

من الألعاب الكلاسيكية المنتشرة بين الكثير من الناس في مصر، والتى عاد إليها نجوم الكرة في العزل المنزلي وبخاصة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعه، وكذلك عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء المعار إلى طلائع الجيش والذي تعرض لعقوبة لعب الضغط 10 مرات بعد خسارته في لعبة "الشايب".

الدومينو

نشر حسام عاشور لاعب النادي الأهلي في وقت سابق، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بلعب الدومينو مع نجله في عزلهم المنزلي لكسر الملل.

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سلينج باك

ربما لم تكن منتشرة في مصر ولكنها بعد كورونا انتشرت بشكل كبير، وكان أبرز الرياضيين الذين لعبوها، محمود عبد المنعم كهربا، والذي تغلب على زميله بالأهلي صالح جمعه في مباراة قوية من السلينج باك.

بابجي

وهي لعبة إلكترونية منتشرة منذ فترة بين الجماهير، ولجأ إليها نجوم الكرة مؤخراً للتغلب على ملل كورونا وكان أبرزهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك.