شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم السبت 23/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها رفض الإدارة الحمراء والتي يعد أبرزها رفض رحيل التونسي علي معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ناصر ماهر يُفضل البقاء في سموحة ويرفض 3 عروض حال عدم العودة للأهلي

استقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة ، وأبلغ اللاعب مسئولو القلعة الحمراء بأنه يرغب في إستكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء العارة بنهاية الموسم الجاري وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.

الأهلى : رحيل الشناوى غير مطروح تحت أى إغراءات

يرفض مسئولو النادي الأهلى فكرة التفريط في محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تلقيه عروض كثيرة في الفترة الماضية عن طريق بعض الوكلاء، حيث أكد مصدر بالنادى الاهلى أن فكرة رحيل محمد الشناوي لم ولن يتم مناقشتها خاصة ان هناك عناصر أساسية لا يمكن التفريط فيها منهم محمد الشناوي الذى يعد من الركائز الأساسية التي كان لها دور بارز في الفترة الماضية مع الفريق وحقق نتائج مبهرة في الموسم الجاري وزاد عن مرماه في مواقف صعبة كثيرة .

وقال المصدر انه سيتم تعديل عقد محمد الشناوى في الفترة المقبلة عقب استئناف النشاط الرياضى الذى يتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل ولكن قرار التعديل تم الاتفاق عليه على ان تكون هناك جلسة مع الحارس الدولى للاتفاق على العقد الجديد في الفترة المقبلة .

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فايلر يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن بعد اقتراب عودة التدريبات

حذر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن، خاصة بعد اقتراب موعد عودة التدريبات عقب اعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وطلب فايلر من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبى الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالى على خليفة فيروس "كورونا"، وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبى الفريق بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

الأهلى يفشل فى إقناع جيرالدو بالانتقال لأى من اندية الدورى الممتاز

فشلت لجنة التخطيط بالأهلى في إقناع الانجولي جيرالدو جناح أيمن الفريق بالانتقال على سبيل الإعارة لأى من الأندية المحلية التي ترغب في استعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل وجود قرار من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني برحيل اللاعب سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة حتي يتمكن من التعاقد مع لاعب أجنبي بديل في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلى وهم التونسى على معلول و المالى أليو ديانج والسنغالى أليو بادجي والنيجيرى اجاي والانجولى جيرالدو الذى اتم الاستقرار على رحيله .

وكان الأنجولي جيرالدو قد أبلغ مسئولى الأهلى برفضه اللعب لأي نادي محلي في مصر، حال الرحيل عن الفريق الأحمر رسمياً بنهاية الموسم الجاري، متمسكاً بالانتقال لأحد الأندية الخارجية .

مصدر بالأهلي : تلقينا عروضاً لبيع معلول في الصيف وفايلر رفضها

أكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن إدارة ناديه تلقت خلال الفترة الأخيرة أكثر من عرض خليجي لبيع التونسي علي معلول، أبرزها من ناديين سعوديين، وكشف مسئولو الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رفض جميع العروض التي وصلت لمعلول مهما كانت المغريات المادية، مؤكداً على حاجته لخدماته في الموسم الجديد، وأبلغت إدارة الأهلي الوسطاء برفض رحيل علي معلول لكونه واحد من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبى القلعة الحمراء فى الفترة الحالية لذا فإن التفكير فى بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي اتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.

ومدد على معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.