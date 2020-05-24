شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يدعى لكتيبة المنسى : "يارب تقبلهم من الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل محمد محمود لاعب خط وسط النادى الاهلى مع أبطال كتيبة العقيد أحمد صابر المنسى التى استشهدت فى هجوم إرهابى حيث نشر صورتهم عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : " يارب تقبلهم من الشهداء" ،ففي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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وينتظر ثلاثى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوى، لكى يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر يونيو القادم انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهم محمد محمود، فى الوقت الذى يحتاج الثلاثى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

ويقترب الأهلي من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد وهو كريم نيدفيد لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل، وتلقى رينيه فايلر تقرير طبي من خالد محمود طبيب الفريق شهد شرح لحالة كل لاعب مصاب على حدا.