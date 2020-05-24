شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 23 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 23 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الإعلان عن آخر التطورات بالنسبة لحالة اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم سلة النادى الأبيض المصاب بفيروس كورونا، حيث أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم نقل اللاعب لإحدى مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج، ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما أعرب نادي الزمالك ومجلس إدارته عن تمنياته بالشفاء العاجل لنجم السلة.

أوباما يخوض مرانا بقميص طارق حامد مع لاعب الإسماعيلى

خاض يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، مرانا بقميص طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، وذلك برفقة نادر رمضان لاعب الإسماعيلى، فى إطار التحضيرات التى يخوضها لاعبى الزمالك خلال الفترة التوقف الجارية، وينوى مسؤولو النادى الأبيض، تمديد وتعديل عقد يوسف أوباما، قبل نهايته بنهاية الموسم المقبل، بعدما قدم اللاعب أداءً مميزا مع الفريق الأبيض، ليصبح أحد الركائز الأساسية لقلعة ميت عقبة مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأبيض فى الفترة الماضية حيث بات اللاعب أحد العناصر الأساسية بالتشكيلة البيضاء منذ تولى السويسرى كريستيان جروس المسؤولية الفنية وصولا إلى الولاية الحالية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لأبناء ميت عقبة، لذا ستحرص الإدارة البيضاء حول تجديد عقد اللاعب واستمراره مع الفريق، تصدر يوسف إبراهيم أوباما قائمة الأكثر مشاركة مع الفرنسى كارتيرون، فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث شارك معه فى 10 مباريات بواقع 878 دقيقة.

الزمالك يعيد ترتيب البيت الأبيض استعداداً للايجيبشن ليج

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يعيد مسئولو الزمالك ترتيب البيت الأبيض وإرساء حالة الاستقرار داخل النادي، استعداداً لعودة النشاط الرياضي قريباً، ليواصل الفريق صحوته التي سبقت فترة التوقف في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، وكان فرسان ميت عقبة قد نجحوا في حصد كأسي السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، والأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.وأغلق مسئولو القلعة البيضاء ملف العروض لنجوم الفريق معلنين تمسكهم بالقوام الأساسي للزمالك، والذي حقق طفرة كبيرة في المستوى الفني والنتائج تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ليصحح مسار الفريق ويعود إلى طريق البطولات.

بن شرقي يؤكد تمسكه بالبقاء فى الزمالك الموسم المقبل

أكد المغربى أشرف بن شرقي لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك لمسئولى ناديه تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل رغم تلقيه العديد ممن العروض فى الفترة الماضية للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث جاءت تأكيدات أشرف بن شرقي خلال الاتصالات التي درات بينه وبين مسئولي الزمالك للاطمئنان عليه وعلى أداء البرنامج التاهيلي الذي يخضع له جميع لاعبي الفريق في منازلهم في ظل الحجر المنزلي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا القاتل الذى تسبب في إيقاف النشاط الرياضى في مختلف دول العالم .

استقرت إدارة الزمالك علي تقديم عرض جديد لنادي بيراميدز تتضمن التعاقد مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز مقابل ضم 2 لاعبين من الزمالك ومبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات، وينتظر مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالي والموسم المقبل في ظل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا ، لحسم مصير مفاوضات بيراميدز لضم رجب بكار.