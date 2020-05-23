شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف أخر مستجدات أزمة سعد سمير .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أخر مستجدات أزمة سعد سمير مدافع النادي الأهلي، مؤكداً أن المدافع الدولي وقع بالفعل على عقود جديدة "على بياض"، عقب تلقيه مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي، وأكد مسئولو الأهلي أن إدارة النادي قررت تعديل القيمة المادية تقديرًا للاعب بعد رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة أن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، ولم يوقع سعد سمير على عقد جديد وقتها ، ما جعل اللاعب حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل، الأزمة لم تكن في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ فادح مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل"، وهو الأمر الذي حدث بخطأ من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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وأضاف مسئولو الأهلي أن الاتفاق مع سعد سمير على تفاصيل عقده سيكون بعد عبيد الفطر المبارك، على أن يتم تسجيلها في اتحاد الكرة مباشرة بعد اعلان الأخير أن سعد سمير لاعب حر ولا يملك الأهلي أي حقوق فيه، مما دفع الإدارة الحمراء للتدخل وحل الازمة للحفاظ على حقوق النادي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.