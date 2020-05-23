شكرا لقرائتكم فشل محاولات الصلح بين الزمالك وخالد بوطيب .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشلت كل محاولات الزمالك للتصالح مع المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق والذي هرب من الزمالك في نوفمبر الماضي بعدما تمسك اللاعب بالحصول علي كل مستحقاته المتأخرة والبالغة ما يقرب من 2 مليون يورو عن قيمة ما تبقي في عقده مع الزمالك، ويحاول مسئولو الزمالك الوصول لحل مع محامي بو طيب قبل صدور حكم من الفيفا ضد النادي مما يصعب من موقف النادي داخل المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي بسبب كثرة الازمات والقضايا بينه وبين اللاعبين.

ورفض خالد بو طيب مساعي الزمالك لحل الازمة وديا من خلال ارسال جزء من مستحقاته المتاخرة، الا ان اللاعب رفض التنازل عن شكواه الا عقب حصوله علي باقي قيمة عقده كاملا في الزمالك وال1ي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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من ناحية اخري علق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.

من جانبه علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على اللافتة التى وضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى وتحمل: "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، ونشر الغندور صور اللافتة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" معلقًا عليها: "بالبطولات مش بالنقاط على الأندية والمنتخبات، لا علشان عيسى حياتو ميزعلش ومش مهم منتخب مصر"، ولم يوضح الغندور المقصود من رسالته.