شكرا لقرائتكم مصير حازم إمام في الموسم الجديد حال استقدام الزمالك لظهير أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استقدام إدارة نادى الزمالك لظهير أيمن جديد فى الموسم المقبل، بالإعلان فى أكثر فى مناسبة عن بحث إدارة النادى بالاتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، عن دعم الجبهة اليمنى، لذا يطرح تساؤلا حول فرص استمرار حازم إمام ظهير الفريق فى الموسم الجديد، خاصة إن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى، وتشير المؤشرات داخل القلعة البيضاء وفقا لمصدر مطلع بالنادى إلى إن إدارة الكرة بالنادى لا توجد لديها نية فى الاستغناء عن إمام ولكن تبحث عن دعم تواجده بلاعب جديد يعزز قوة الجبهة اليمنى معه ويمتلك حازم إمام أكثر من عرض من أندية الدورى إلا إنه فضل عدم مناقشة تلك العروض بعد حصول على وعدا بتجديد عقده فى الزمالك من قبل إدارة النادى.

ويعيد مسئولو الزمالك ترتيب البيت الأبيض وإرساء حالة الاستقرار داخل النادي، استعداداً لعودة النشاط الرياضي قريباً، ليواصل الفريق صحوته التي سبقت فترة التوقف في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، وكان فرسان ميت عقبة قد نجحوا في حصد كأسي السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، والأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأغلق مسئولو القلعة البيضاء ملف العروض لنجوم الفريق معلنين تمسكهم بالقوام الأساسي للزمالك، والذي حقق طفرة كبيرة في المستوى الفني والنتائج تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ليصحح مسار الفريق ويعود إلى طريق البطولات، وكان البداية مع أشرف بن شرقي الذي أكد لمسئولى ناديه تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل رغم تلقيه العديد من العروض فى الفترة الماضية للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث جاءت تأكيدات أشرف بن شرقي خلال الاتصالات التي درات بينه وبين مسئولي الزمالك للاطمئنان عليه وعلى أداء البرنامج التاهيلي الذي يخضع له جميع لاعبي الفريق في منازلهم في ظل الحجر المنزلي الذى فرضه انتشار فيروس كورونا القاتل الذى تسبب في إيقاف النشاط الرياضى في مختلف دول العالم .

كما تشهد الأمور حالة استقرار على صعيد التجديد للفرنسي كارتيرون بعد العروض القوية التي قدمها مع الزمالك، وفي هذا السياق قال الإعلامى خالد الغندور إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك توجه إلى فندق إقامة الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف تجديده للنادى الأبيض، وأضاف الغندور خلال تقديم برنامج زملكاوى:" أمير مرتضى منصور توجه إلى فندق إقامة كارتيرون واتفق معه على المقابل المادى وتجديد العقد لمدة سنة بعد الاتفاق على كافة البنود".وعلى صعيد الميركاتو الصيفي، أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة الزمالك :"اتفقنا مع ثلاثة أو أربعة لاعبين من أجل التعاقد معهم في الموسم الجديد، هدفنا في سياسة الصفقات هذه المرة الحكمة في الاختيار والاستقرار الفني، هناك لاعبون سيرحلوا على سبيل الإعارة، لكن هدفنا تدعيم مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب بجانب مركزي صانع الألعاب والمهاجم".

ووجه جعفر رسالة لأي لاعب يرغب في الرحيل وتحديدًا الأجانب، قائلاً :"من يذهب إلى نادٍ مستقر مثل الزمالك، ويحصل على بطولات بصورة دائمة، في الماضي كان الحصول على لقب إعجاز لكن الآن أصبح الوضع عادي"، وعن أبرز العائدين للفريق الأبيض من المعارين في الموسم الجديد، قال جعفر :"رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائي الاتحاد السكندري".