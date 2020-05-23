شكرا لقرائتكم فايلر بعطي الضوء الأخضر للأهلي للتعاقد مع هداف مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي بعد أن نال اللاعب إعجاب فايلر، واثنى على قدراته الفنية والبدنية عقب مشاهدة العديد من المباريات له، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلى عن اللاعب، خاصة لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي، حيث تفضل إدارة مازيمبي بيع موليكا لأحد الأندية الفرنسية التي طلبت ضمه وعلى رأسها مونبليه وموناكو

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وحدد الأهلى 2.5 مليون دولار، حسب تصريحات وكيل أعمال موليكا التى أدلى بها لموقع أفريكان فوتبول الأفريقى، وقال الموقع إن مازيمبى يرفض بيع موليكا للأهلى بدعوى رفض النادى الكونغولى التعاون مع منافسيه على البطولات، وهو الأمر الذي يفسر أيضاً رفض بيع النادي لموليكا للترجي التونسي الذي دخل هو الأخر في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.