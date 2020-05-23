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الثالث من يونيو موعداً لعودة الدوري البرتغالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم يوم السبت استئناف منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من الثالث من يونيو المقبل، وذلك بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهرين بسبب أزمة وباء المستجد (كوفيد-19).

ويعود الدوري البرتغالي بمباراتي بورتيمونينسي أمام جيل فيسنتي وفاماليكاو مع بورتو. وكان الدوري البرتغالي قد توقف منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا لتتبقى عشر من الـ34 مرحلة التي تتضمنها المسابقة. ويتصدر بورتو جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام بنفيكا>

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