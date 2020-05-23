فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني

حلق بايرن ميونخ بصدارته للدوري الألماني بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت 23-5-2020 على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الـ27، قبل الكلاسيكو المرتقب أمام دورتموند الثلاثاء القادم.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده الى النقطة 61 فى صدارة ترتيب جدول البوندسليجا، محافظاً على فارق الاربع نقاط بينه وبين بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب.

فى المقابل ازداد جراح فريق إنتراخت فرانكفورت بخسارته اليوم تجمد رصيده عند النقطة 28 فى المركز قبل الأخير وله مباراة مؤجلة.

كان البايرن الطرف المسيطر منذ بداية اللقاء حتي جاءت الدقيقة 17 ليفتتح التسجيل من خلال اللاعب جورتسيكا، من عرضية نموذجية من توماس مولر من الجهة اليسرى ليضعها جورتسيكا في المرمى بباطن القدم من لمسة واحدة.

وفى الدقيقة 42 أضاف توماس مولر الهدف الثاني للبايرن، جاء الهدف من كرة عرضية عن طريق ألفونس ديفيز من الجهة اليسرى وصلت إلى توماس مولر الذي تسلم بيمناه وسدد بيسراه بعد هروب مذهل من قلب دفاع إينتراخت فرانكفورت، لينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الملعب بهدفين دون مقابل.

ومع انطلاق الشوط الثاني تحديدا فى الدقيقة 47 عزز تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث هداف الموسم “روبرت ليفاندوفسكي”، جاء الهدف من عرضية نموذجية من كومان على رأس ليفاندوفسكي ووضعها على يمين الحارس.

ثم عاد آينتراخت فرانكفورت فى الدقيقة 52 وقلص النتيجة ل1/3 بفضل ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى بالقدم اليسرى وجدت المدافع النمساوي هينترجير الذي حاول ضربها بالرأس في البداية ومهدها لنفسه وسدد بكل قوة على أقصى يسار نوير.

Advertisements

وبعد دقائق قليلة من تسجيل الهدف الاول استطاع إينتراخت فرانكفورت ان يُسجل الهدف الثاني 2/3 فى الدقيقة 56، عن طريق رأسية للاعب النمساوي هينترجير بعد تحويله لعرضية نموذجية من الجهة اليمنى أرسلها سيباستيان رودي – لاعب بايرن ميونخ السابق-.

لكن الظهير ديفيس استغل خطأ دفاعيا، فسجل بيمناه الرابع لبايرن من ارضية داخل المنطقة فى الدقيقة (61).

وانقذ الحارس الدولي مانويل نوير الذي مدد عقده مع بايرن هذا الاسبوع مرماه من تسديدة قريبة خطيرة للصربي ميات جاتشينوفيتش فى الدقيقة (68).

ثم سجل هينتيريجر هدفه الثالث في المباراة، لكن هذه المرة في مرمى فريقه بعد مجهود من البديل جنابري (74).

إليكم أهداف المباراة