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بوكيتينو يتجاهل محمد صلاح ويختار نجمًا آخر من ليفربول للأفضل في الدوري الإنجليزي

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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اختار مدرب توتنهام السابق “ماوريتسيو بوكيتينو” أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره في مسابقة الممتاز حاليًا، ولم يقع اختياره على أي لاعب من فريقه السابق.

وسئل الأرجنتيني – الذي أقيل من منصبه في نوفمبر الماضي – عن اختياراته للأفضل، ولكنه لم يختر نجوم مثل “هاري كين” و”سون هيون مين” ، كما لم يضع ثقله خلف اسم كبير كالفرعون المصري “محمد صلاح“.

وبدلاً من ذلك، تحول نجم باريس سان جيرمان كلاعب إلى مانشستر سيتي بطل الدوري، ثم ذكر اختيار مفاجئ من متصدر الدوري ضمن اختياراته الثلاثة.

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وقال بوكيتينيو في حوار مع سكاي سبورتس “بالنسبة لي سوف أختار دي بروين وسيرجيو أجويرو، هما الأفضل”.

ثم تابع “تريدون اسمًا ثالثًا، من يمكنني أن أذكر؟ روبيرتو فيرمينو ربما، ولكن هناك مئات اللاعبين الرائعين في البطولة، يصعب حقًا اختيار الأفضل”.

يذكر أن بوكيتينو خلال الحوار ذاته اعترف بأنه كان ينتظر تدريب نادي الإسباني، خاصة بعد رحيل المدرب “جوزيه مورينيو” في 2013، كما أوضح أنه سبق ورفض عرضًا لتدريب نادي ، بسبب احترامه لجماهير ناديه السابق كمدرب ولاعب إسبانيول.

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