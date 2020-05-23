بوكيتينو يتجاهل محمد صلاح ويختار نجمًا آخر من ليفربول للأفضل في الدوري الإنجليزي

اختار مدرب توتنهام السابق “ماوريتسيو بوكيتينو” أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، ولم يقع اختياره على أي لاعب من فريقه السابق.

وسئل الأرجنتيني – الذي أقيل من منصبه في نوفمبر الماضي – عن اختياراته للأفضل، ولكنه لم يختر نجوم مثل “هاري كين” و”سون هيون مين” ، كما لم يضع ثقله خلف اسم كبير كالفرعون المصري “محمد صلاح“.

وبدلاً من ذلك، تحول نجم باريس سان جيرمان كلاعب إلى مانشستر سيتي بطل الدوري، ثم ذكر اختيار مفاجئ من متصدر الدوري ليفربول ضمن اختياراته الثلاثة.

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وقال بوكيتينيو في حوار مع سكاي سبورتس “بالنسبة لي سوف أختار دي بروين وسيرجيو أجويرو، هما الأفضل”.

ثم تابع “تريدون اسمًا ثالثًا، من يمكنني أن أذكر؟ روبيرتو فيرمينو ربما، ولكن هناك مئات اللاعبين الرائعين في البطولة، يصعب حقًا اختيار الأفضل”.

يذكر أن بوكيتينو خلال الحوار ذاته اعترف بأنه كان ينتظر تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد رحيل المدرب “جوزيه مورينيو” في 2013، كما أوضح أنه سبق ورفض عرضًا لتدريب نادي برشلونة، بسبب احترامه لجماهير ناديه السابق كمدرب ولاعب إسبانيول.