فيديو الهدف الرابع لنجم دورتموند “أشرف حكيمي” في الدوري الألماني

وصل النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى هدفه الرابع في الدوري الألماني هذا الموسم 2020/2019، وهدفه الثامن في عموم الموسم، عندما سجل الهدف الثاني لفريقه “بوروسيا دورتموند” أمام فولفسبورج، على ملعب الأخير فولكسفاجن، عصر اليوم السبت 23-5-2020.

وسجل أشرف حكيمي هدفه الأول هذا الموسم على ملعب نادي كولن ضمن الجولة الثانية من البوندسليجا، وانتصر فريقه 3/1.

وانتظر لاعب ريال مدريد حتى الجولة السابعة من الدوري الألماني الدرجة الأولى كي يضيف هدفه الثاني، وحدث ذلك على ملعب نادي فرايبورج، وانتهى اللقاء بالتعادل 2/2.

وفي الجولة 25 من الدوري الألماني، أي قبل أيام قليلة من توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، رفع أشرف حكيمي حصيلته لـ 3 أهداف حين سجل هدف الفوز على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 71.

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وها هو اليوم يُسجل هدفه الرابع أمام فولفسبورج، عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة بينية مذهلة من أفضل صانع ألعاب في البوندسليجا “جادون سانشو”.

والمثير أن جميع الأهداف التي سجلها أشرف حكيمي هذا الموسم في الدوري كانت خارج ملعب بوروسيا دورتموند، بما في ذلك هدفين سجلهما على ملعب سلافيا براغ التشيكي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وهدف لصالح منتخب المغرب على ملعب منتخب بروندي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأكد وكيل أعمال أشرف حكيمي أن اللاعب لم يتلق عروض من الإنتر أو بايرن ميونخ كما أشيع مؤخرًا، وإنه في الطريق للعودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته مع دورتموند هذا الصيف.