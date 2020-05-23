كريستوفر آيير نرويجي جديد مطلوب في ريال مدريد

بات مدافع نادي سلتيك “كريستوفر آيير” هو أحدث لاعب مرتبط بالانتقال إلى فريق ريال مدريد، بعد اهتمام إدارة النادي الملكي بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

ويعتبر قلب الدفاع النرويجي أحد ألمع المواهب الصاعدة في الدوري الاسكتلندي، والآن يلعب بانتظام في صفوف الفريق المتوج بلقب الدوري في اسكتلندا، وقد حصل في النهاية على الاهتمام من أفضل الفرق بأوروبا.

وكتبت “موندو ديبورتيفو” إن لوس بلانكوس يراقب عن كثب اللاعب الدولي النرويجي، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، على وشك الخروج من الدوري الأسكتلندي إذا أراد حقًا نقل كرته إلى المستوى التالي.

يبلغ ارتفاع آير حوالي مترين، وهو شخصية مهيبة، يتمتع بجسد ولياقة بدنية ممتازة، يُجيد الدفاع بقدميه ودماغه ليكون مدافعًا كبيرًا منتظرًا، وشهد في العامان الماضيان تقدمًا سريعًا، وفق تقييم الكشافين.

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ولن يكون كريستوفر آيير هدفًا سهلاً وسط اهتمام فرق “عتاولة” بضمه، على رأسهم بجانب الريال بطلي فرنسا وإنجلترا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، ولن يكون من المفاجئ رؤية أحدهم يقاتل الميرنجي حتى النهاية من أجل المدافع الواعد.

يذكر أن إدارة ريال مدريد ارتبطت بالتعاقد مع نجم نرويجي آخر، وهو مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند”، الذي اعترف وكيله “مينو رايولا” باستفسار إدارة عملاق العاصمة الإسبانية حول إمكانية الحصول عليه، نتيجة تطور موهبته أسرع مما هو متوقع.

ويمتلك فريق المدرب “زين الدين زيدان” جوهرة منتخب النرويج “مارتن أوديجارد” الذي من المنتظر عودته مرة أخرى إلى السانتياجو بيرنابيو عما قريب، فهل تضم تشكيلة ريال مدريد في المستقبل ثلاث مواهب نرويجية لأول مرة في التاريخ؟