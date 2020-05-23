صراع ريال مدريد وبرشلونة يعود للحياة .. الحكومة الإسبانية تُحدد موعد عودة الدوري الإسباني

أذن الرئيس الإسباني “بيدرو سانشيز” للدوري الإسباني بالعودة في الثامن من يونيو، بعد ما يقارب شهرين ونصف من التوقف، بسبب تفشي جائحة “كورونا” في العالم.

وتحدث سانشيز في مقطع فيديو للشعب الإسباني، أعلن خلاله تحديثات مختلفة لحالة وباء الفيروس في إسبانيا، حيث تم تخفيف عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد، وأخيرًا حدد موعدًا محددًا لاستئناف رحلة كرة القدم مرة أخرى.

وتتابع تقارير مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في أبرز صحف إسبانيا سواء “ماركا” أو “آس” أو غيرهما، أن خطة رابطة الليجا لاستعادة الموسم، في منتصف يونيو، وتأمل في إكمال 11 مباراة متبقية بحلول نهاية يوليو.

في حين قال سانشيز أنه سيكون أسبوع 8 يونيو، متاحًا لعودة المباريات، ولكن قد لا يتم لعب المباريات فعليًا حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

Advertisements

وسبق وتوقف الدوري الإسباني مباشرة قبل ديربي مدينة إشبيلية بين بيتيس وإشبيلية، ومن المرجح أن تكون هذه هي المباراة التي سوف تقص شريط افتتاح المباريات مرة أخرى.

وأعرب رئيس الليجا “خافيير تيباس” ومنظمته عن ثقتهم باستمرار المنافسة، التي تعود هذا الموسم، مع تجهيز جدول للمباريات المتبقية، والتي سيتم ضغطها لمدة شهر ونصف

وعاد اللاعبون في الدوري الإسباني في جلسات تدريبية في مختلف الأندية، وسمح لهم بالاستكمال في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين لكل فريق، وسيعودون أخيرًا إلى التدريبات الاعتيادية في الأسابيع القادمة.