شاهد فيديو أهداف مباراة ليفركوزن ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني ، ضمن الجولة الـ 27، الثانية بعد جائحة فيروس كورونا.

واستطاع ليفركوزن الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليتقدم الفريق أكثر في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وينتزع المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن مونشنجلادباخ الرابع.

تقدم باير ليفركوزن مُبكرًا عند الدقيقة الثامنة بواسطة المهاجم المتميز “هافيرتز” بعد انفراده بحارس مرمى مونشنجلادباخ “سومير” بفضل تمريرة بينية مذهلة حصل عليها من بلعربي في العمق الدفاعي لأصحاب الضيافة، ليضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس دون مشكلة.

مع بداية الشوط الثاني، عدل مونشنجلادباخ النتيجة في الدقيقة 53، وسجل الهدف اللاعب الفرنسي “ماركوس تورام” بتصويبة مُباشرة من لمسة واحدة، بعد تلقيه لتمريرة طولية مُذهلة من اللاعب الحسن بليا داخل منطقة جزاء باير ليفركوزن.

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وقام تورام – نجل أسطورة فرنسا ويوفنتوس وبارما ليليام تورام- بتوجيه الكرة بشكل رائع لتذهب بقدمه اليمنى على أقصى يمين الحارس.

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لكن رفاق الجزائري رامي بنسبعيني لم يهنأوا بالتعادل لأكثر من 6 دقائق، فقد تمكن ليفركوزن من تسجيل هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء نفذها “هافيرتز” وحصل عليها بلعربي من المدافع السويسري “إلفيدي”.

وفي الدقيقة 81 نجح باير ليفركوزن في قتل المباراة تمامًا بالهدف الثالث، إثر رأسية صاروخية للمدافع “بيندر” بعد تلقيه كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها ديميرباي من على الرواق الأيمن بالقدم اليسرى.

الهدف الأول لليفركوزن 1/0

الهدف الأول لمونشنجلادباخ 1/1

الهدف الثاني لليفركوزن 2/1

الهدف الثالث لليفركوزن 3/1

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