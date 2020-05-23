تشيلسي يسعى لخطف الموهبة خافيير مبويامبا من أكاديمية برشلونة

تسعى إدارة نادي تشيلسي منذ مُدة لسرقة موهبة كتلونية “مبشرة”، والتعاقد مع لاعب أكاديمية برشلونة “خافيير مبويامبا”، الذي ينتظره مستقبلاً واعدًا وفق المؤشرات.

وبحسب ما ورد يراقب فريق الدوري الإنجليزي الشاب “خافيير مبويامبا” اللاعب الصاعد تمهيدًا لضمه إلى الفريق الأول للبلوز، في الميركاتو الصيفي

انضم مبويامبا ، الذي تم تشبيهه بمواطنه المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك”، إلى عمالقة كتالونيا من نادي ماستريخت في بداية موسم 2019-20.

ومنذ ذلك الحين، أثبت اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا نفسه كلاعب رئيسي لفريق تحت-19 عامًا للنادي الكتلوني، لدرجة حديث صحيفة “سبورت” عن رغبة المدرب “كيكي سيتين” في تصعيده إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

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ووفقًا لتقارير من صحيفة “إيفينينج ستاندرد” ، فإن فريق فرانك لامبارد سيعيد اهتمامه بالهولندي الدولي الشاب، والذي كان على وشك الانضمام إلى تشيلسي في الصيف الماضي، إلا أن برشلونة حسم الصفقة.

كان مبويامبا قيد المراقبة من البلوز في عام 2019 ، لكنهم لم يتمكنوا من التوقيع معه بسبب عقوبة “اليويفا” ، مما سمح لبطل إسبانيا بالانقضاض عليه.

هو حاليا متعاقد مع برشلونة حتى عام 2023 ، مع دعم من شخصيات بارزة في النادي، تميل للإبقاء عليه حيث ينتظره مستقبل كبير في الدوري الأسباني في السنوات القادمة.