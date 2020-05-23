رياضة | قناة الزمالك: تم حسم 3 صفقات كبرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة الزمالك: تم حسم 3 صفقات كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق ورئيس اللجنة الفنية في النادي الأبيض، عن خريطة الصفقات التي ينوي الفارس التعاقد معها بالموسم الجديد.

وأكد جعفر في تصريحات إعلامية اليوم، أنه تم الاتفاق مع ثلاثة أو أربعة لاعبين من أجل التعاقد معهم في الموسم الجديد.

وأشار، أن الهدف الأساسي في سياسة الصفقات هذه المرة الحكمة في الاختيار والاستقرار الفني، وحسب تعليمات الجهاز الفني.

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وتابع :"هناك لاعبون سيرحلوا على سبيل الإعارة، لكن هدفنا تدعيم مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب بجانب مركزي صانع الألعاب والمهاجم".

وأضاف: "في الماضي كان الحصول على لقب إعجاز لكن الآن أصبح الوضع عادي، من يذهب إلى نادٍ مستقر مثل الزمالك، ويحصل على بطولات بصورة دائمة".

واختتم: "رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائي الاتحاد السكندري، هما أبرز العائدين للفريق بعد انتهاء إعارتهم إلى الاتحاد السكندري منذ مطلع الموسم الحالي".