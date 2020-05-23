رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل عودته في يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل عودته في يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن موعد عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في الثامن من شهر يونيو المقبل.

وخطت إسبانيا بذلك خطوة أساسية نحو عودة بلا جمهور لمنافسات معلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد لتصبح ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف الدوري المحلي بعد ألمانيا التي قامت بذلك اعتبارا من السادس عشر من مايو الجاري.

يحتل برشلونة على صدارة جدول الدوري برصيد 58 نقطة من 27 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 27 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات.

واحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 27 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مباريات.

ويأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 9 مباريات.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الجولة السابعة والعشرين التي توقف عندها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد :-

1- برشلونة 58 نقطة.

2- ريال مدريد 56 نقطة.

3- أشبيلية 47 نقطة.

4- ريال سوسيداد 46 نقطة.

5- خيتافي 46 نقطة.

6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

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7- فالنسيا 42 نقطة.

8- فياريال 38 نقطة.

9- غرناطة 38 نقطة.

10- أتلتيك بلباو 37 نقطة.

11- أوساسونا 34 نقطة.

12- ريال بيتيس 33 نقطة.

13- ليفانتي 33 نقطة.

14- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.

15- بلد الوليد 29 نقطة.

16- إيبار 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو 26 نقطة.

18- ريال مايوركا 25 نقطة.

19 - إسبانيول 23 نقطة.

20 - ليجانيس 20 نقطة.