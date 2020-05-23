رياضة | بعد تحدي الزمالك.. تعرف على بطولات الأهلي في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تحدي الزمالك.. تعرف على بطولات الأهلي في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بوضع لافتات ضخمة على أسوار المقر الرئيسي للنادي تحمل عبارة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات ليس بالمحسوبية والمجاملات"، للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا، في تحدي واضح لغريمه التقليدي الأهلي والذي تسلم جائزة نادي القرن قبل 20 عامًا.

وقرر مجلس الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف، وهانى زادة، وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقيته في لقب نادى القرن العشرين في إفريقيا.

من جانبه نشر الحساب الرسمى للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق أثناء تسلمه جائزة نادي القرن الإفريقي وعلق عليها:"أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد، نادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي، بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أرقام وبطولات النادي الأهلي في إفريقيا:-

شارك النادي الأهلي في 37 نسخة من البطولات الإفريقية المختلفة طوال تاريخه، حقق 19 لقبًا إفريقيًا، بالإضافة لتتويجه مرة وحيدة بلقب بطولة الأفروآسيوية، ليصبح إجمالي ألقابه القارية 20 لقبًا، ويعتبر الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات بالقارة السمراء.

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شارك الأهلي 364 مباراة في مختلف البطولات الإفريقية، حقق الفوز في 185 مباراة، وخسر 83 مباراة، وتعادل في 96 مباراة، سجل لاعبوه 552 هدفا، واستقبلت شباكه 278 هدفا.

لعب الأهلي 183 مباراة على ملعبه في بطولات إفريقيا (147 فوز – 27 تعادل – 9 هزائم – أهداف له 419 هدفا – استقبلت شباكه 96 هدفا، بينما خاض 178 مباراة خارج ملعبه (38 فوز – 68 تعادل – 72 هزيمة – أهداف له 133 هدفًا – استقبلت شباكه 180 هدفًا).

خاض المارد الأحمر 3 مباريات على أرض محايدة تعادل في مباراة وخسر مباراتين.

توج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعد صاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة القارية.

كما حصل الفريق الأهلاوي على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984، 1985، 1986، 1993، وفاز بكأس الكونفيدرالية مرة وحيدة عام 2014، وتوج بكأس السوبر 6 مرات أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، وفاز بكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988.