رياضة | موعد مباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية والأوروبية مواجهة قوية من العيار الثقيل يوم الثلاثاء المقبل تجمع بين نادي بايرن ميونيخ أمام نظيره نادي بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز الذي اسئناف بعد أن توقف لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي بايرن ميونيخ أمام نظيره نادي بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز بفارق 4 نقاط عن الوصيف نادي بوروسيا دورتموند.