رياضة | ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً بشأن الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى خبراً ساراً بشأن الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم، وجود بعض التطورات بشأن أحد الصفقات المنتظرة لنادي ريال مدريد، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة "le10 sport" الفرنسية، أن نادي ليفربول يتجه للموافقة على التخلي عن خدمات نجمه السنغالي "ساديو ماني" لريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بخدمات ماني خلال الوقت الراهن، لاسيما بعد تألق اللاعب رفقة الريدز خلال الفترة الحالية.

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وأبدى "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي إعجابه الشديد بقدرات صاحب الـ28 عاماً في أكثر من مناسبة، حيث يرى الفرنسي أن ماني بمقدوره إحداث نقلة نوعية في هجوم ريال مدريد مستقبلاً.

وأدى ابتعاد الفرنسي "كيليان مبابي" عن الإنضمام للفريق خلال الموسم المقبل لإتجاه إدارة ريال مدريد للبحث عن بديل، ووجدت ضالتها في نجم ساوثهامبتون السابق.

كما عززت تقارير مفاوضات ليفربول مع مهاجم لايبزج الألماني "تيمو فيرنر" لإمكانية رحيل ماني خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت عدة تقارير لاقتراب ليفربول من ضم ثاني هدافي البوندزليجا.