رياضة | محمد صلاح يواصل استعدادته مع ليفربول تمهيدًا لعودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل استعدادته مع ليفربول تمهيدًا لعودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي استعدادته مع فريقه في مقر تدريبات النادي تمهيدا لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي اقتربت من العودة بعد أن توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وكانت رابطة الأندية الانجليزية قد سمحت لجميع الأندية للعودة للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع بعد أن تلقت الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية لعودة اللاعبين الي التدريبات الجماعية تمهيدا لعودة النشاط الكروي.

وذكرت العديد من التقارير البريطانية أن هذا الشهر سيشهد تحديد الموعد الرسمي لعودة مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الإنجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب ".

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.