رياضة | فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدد من الأسماء الراحلة مع نهاية الموسم الجاري.

وحدد المدرب السويسري، 4 أسماء داخل الفريق، من أجل التخلي عن خدماتهم مع نهاية الموسم الجاري، وتدعيم صفوفه بأسماء قوية بالموسم المقبل.

وبات من المؤكد رحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا ووليد أزارو ، إلى جانب حسين السيد المعار إلى الصفاقسي التونسي في الميركاتو الصيفي.

ويأتي خروج الأسماء السابقة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بناءً على توصية من فايلر، لعدم الاستفادة الفنية من خدماتهم.

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وفي سياق متصل، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على بيع وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، بعد نهاية إعارته نهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك بناء على قرار السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي طلب عدم عودة اللاعب للفريق خلال الفترة الماضية.

واشترط جهاز الكرة بالنادي الأهلي من أجل الموافقة على بيع المغربى وليد أزارو، إذ يرفض رحيل اللاعب بأقل من 3 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة.