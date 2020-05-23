رياضة | بسبب كارتيرون.. نجم الزمالك يقترب من مغادرة النادي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كارتيرون.. نجم الزمالك يقترب من مغادرة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينوي إمام عاشور لاعب الزمالك مغادرة صفوف الأبيض في الصيف القادم، في ظل عدم اعتماد كارتيرون عليه بالإضافة إلى العروض القادمة للاعب من أندية الدوري المصري.

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وجاء تفكير إمام عاشور في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بسبب عدم اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل أساسي وقلة مشاركته مع النادي.

وطالب إمام عاشور إدارة نادي الزمالك بحسم موقفه في الفترة القادمة إذا كان سيستمر مع الفريق وسيشارك في الموسم القادم أو يرحل في الصيف ليحصل على فرصة مشاركة مع نادي أخر.

وسيحسم مسئولو نادي الزمالك موقف إمام عاشور مع الفريق في الفترة المقبلة بعد مشاورة كارتيرون ومعرفة موقفه من اللاعب.